Son Dakika Haberleri: "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın, 50...
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"Askeri Casuslukta Kumpas" davasında dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın, 50...

1 saat önce

"Askeri Casuslukta Kumpas" davasında dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın, 50 yıl 10 ay 26 gün hapisle cezalandırıldı.

"Askeri Casuslukta Kumpas" davasında dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın, 50 yıl 10 ay 26 gün hapisle cezalandırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:44 Kaynak: AA
Taner Aydın, İzmir, Güncel
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