"Askeri Casuslukta Kumpas" davasında dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın, 50...
1 saat önce
"Askeri Casuslukta Kumpas" davasında dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın, 50 yıl 10 ay 26 gün hapisle cezalandırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:44 Kaynak: AA
"Askeri Casuslukta Kumpas" davasında dönemin İzmir
İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın
, 50 yıl 10 ay 26 gün hapisle cezalandırıldı.
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