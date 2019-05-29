'Askeri Casuslukta Kumpas' davasında karar
1 saat önce
İzmir'de 90 sanığın yargılandığı "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında karar açıklanıyor.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:53
'de 90 sanığın yargılandığı "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında karar açıklanıyor.
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