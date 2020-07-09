Askeri casuslukta kumpas davasında karar çıktı - Son Dakika

Askeri casuslukta kumpas davasında karar çıktı

İZMİR'de, askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bilgilerin sızdırılmasına ilişkin; FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan davanın karar duruşması bugün görüldü.

İZMİR'de, askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlüklerle bilgilerin sızdırılmasına ilişkin; FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Mahkeme heyeti, 61 sanığı 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin polisin FETÖ/PDY'ye yönelik farklı zamanlarda düzenlediği operasyonlarda, aralarında eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği Askeri eski Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce ve rütbeli bazı askerlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden bazıları tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, emekli albay Gürsel Yüce, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği Askeri eski Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY'nin 'üst düzey yöneticileri' Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen ve Naci Tosun'un da bulunduğu 43'ü tutuklu, 23'ü firari toplam 102 sanığın 'silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Davada, 'askeri gizli bilgi ve belge bulundurma' suçlamasıyla açılan kumpas davasında yargılanıp, hepsi beraat eden 357 kişiden bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de aralarında bulunduğu 98 müşteki yer aldı. 22'si firari 103 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliğiö suçlamalarına yer verildi. Bazı dosyaların ayrılmasıyla sanık sayısı 96'ya düştü. Öte yandan, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan N.Y.'nin tahliye edilmesi, H.K.'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla tutuklu sanık kalmadı.

17 SANIK BERAAT ETTİ

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen karar duruşmasına bazı sanıklar ile avukatlar katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, 96 sanık arasında yer alan 12 firarinin dosyalarının ayrılmasına karar verirken, aralarında 'Kayseri Işık (Hipnoz)' davasının müştekileri olan astsubaylar Ali B, Orhan G. ve mahrem imamları olduğu iddia edilen Erkan Yener Ş'nin de bulunduğu 18'i albay 41 eski asker ve örgütün asker yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 19 sanığı 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan cezalandırdı. 1 sanığa ise 'terör örgütü üyeliğine yardım' suçundan ceza verildi.

Sanıklar, 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda istihbarat birimlerinde kurmay başkanlığının yanı sıra İKK şube müdürlüğü yapan eski kurmay albay Üryani Kömbeci ve örgütün TSK yapılanmasında mahrem imam olarak görev yaptıkları iddia edilen 9 sanık hakkında hükmen tutuklama kararı verildi. Etkin pişmanlık nedeniyle 4 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmeden heyet, 1 sanığın ölüm, 1 sanığın ise mükerrer dava nedeniyle davalarının reddine karar verip 17 sanığın ise beraatine hükmetti.


İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Askeri casuslukta kumpas davasında karar çıktı - Son Dakika
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