Son Dakika Haberleri: 'Askeri casuslukta kumpas' davasında karar çıktı (Ön Haber)
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'Askeri casuslukta kumpas' davasında karar çıktı (Ön Haber)

48 dakika önce

ESKİ İZMİR EMNİYET MÜDÜRÜ ALİ BİLKAY'A 11 YIL HAPİS CEZASIİzmir'de, FETÖ/PDY'nin kumpası olduğu ortaya çıkan ve tüm sanıkların beraat ettiği 'askeri casusluk' davasının soruşturması aşamasında sahte delil ürettikleri iddia edilen 13'ü tutuklu, 90 polis ve örgüt elebaşı Fethullah...

'Askeri casuslukta kumpas' davasında karar çıktı (Ön Haber), System.String[]


ESKİ İZMİR EMNİYET MÜDÜRÜ ALİ BİLKAY'A 11 YIL HAPİS CEZASI

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin kumpası olduğu ortaya çıkan ve tüm sanıkların beraat ettiği 'askeri casusluk' davasının soruşturması aşamasında sahte delil ürettikleri iddia edilen 13'ü tutuklu, 90 polis ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan İzmir eski il emniyet müdürü Ali Bilkay'ı 11 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar açıklanmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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Davaya ilişkin ARŞİV görüntüler
İzmir Adliyesi'ndan görüntüler

Haber: Mehmet CANDAN/ İZMİR,

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Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:25 Kaynak: DHA
Ali Bilkay, İzmir, Güncel
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