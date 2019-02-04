Askeri Casuslukta Kumpas" Davasında Mütalaa Verildi (2)

İzmir
'deki 'askeri casusluk' soruşturması kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin davada, savcı 91 sanık hakkında esasa ilişkin mütalaa verirken, duruşma Çarşamba
gününe ertelendi.
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 18 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı, daha önce mahkemeye sunduğu esasa ilişkin mütalaasında bir değişiklik olmadığını belirterek, 91 sanıktan 31'i hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılmasını, 39'unun beraatini, 18 firarinin ise dosyasının ayrılması istedi. Aralarında eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay
ile eski Batman
Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan
'ın da bulunduğu 3 sanığın ise "görevi ihmal" ve "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Savunmalarını yapan sanıklar tahliyelerini talep ederken, taraflar ek savunma için de mahkemeden süre istedi. Sanık ve avukatların taleplerini alan mahkeme heyeti, kalan 7 sanığın savunmasını yapması için duruşmayı Çarşamba gününe erteledi.
İddianame
"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar e-postası üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlandı.
İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda Şubat 2016'da tüm sanıkların beraatine hükmederken, sahte deliller üretilerek kumpas kurulduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 25 şüpheli tutuklandı, 5 zanlı daha sonra tahliye edildi. Soruşturmaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından hazırlanan ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı 68 sanıklı iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Dava dosyadaki sanık sayısı, dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya
'ya kurulduğu iddia edilen kumpas davasının da birleştirilmesiyle önce 83'e, birleşen başka dosya nedeniyle de 91'e yükseldi. - İZMİR