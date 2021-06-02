Üye Girişi
Askeri ceza alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika

Askeri ceza alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor

02.06.2021 14:55
Askeri ceza alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor, System.String[]

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, "Milli savunma hizmetini yerine getirecek güçlü ordular için askeri disiplin olmazsa olmaz unsurlardan birisidir.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, "Milli savunma hizmetini yerine getirecek güçlü ordular için askeri disiplin olmazsa olmaz unsurlardan birisidir. Askeri disiplini sağlama zorunluluğu, genel ceza hukuku ve usul kurallarının yanı sıra ordulara özgü kurallara da ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur." dedi.

Adalet Komisyonu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplanarak, Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı.

Teklifin ilk imzacısı olarak komisyona bilgi veren AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, milletin Peygamber Ocağı mesafesinde gördüğü Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), hukukun üstünlüğünü esas alarak sürekli değişen risk ve tehditler karşısında ülkenin bağımsızlığını korumak, kutsal vatan topraklarının, mavi vatanın, semaların ve vatandaşların güvenliğini sağlamak, karada, denizde ve havada Türkiye'nin hak, menfaat, alakalarını korumak ve aynı zamanda bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için her türlü gayreti gösterdiğini söyledi.

TSK'nın dünyanın en güçlü orduları arasında yer aldığını dile getiren Kırcalı, şunları kaydetti:

"Milli savunma hizmetini yerine getirecek güçlü ordular için askeri disiplin olmazsa olmaz unsurlardan birisidir. Askeri disiplini sağlama zorunluluğu, genel ceza hukuku ve usul kurallarının yanı sıra ordulara özgü kurallara da ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. Özellikle askeri ceza kanunlarında düzenlenen suçlar, muharebe alanlarında elde edilen tecrübeler dikkate alınarak kanun hükmü haline getirilmiştir. Ordunun düzeni, işlenen bir suç nedeniyle ihlal edildiğinde düzen ve disiplin süratle ve adaletli bir şekilde yeniden tesis edilmelidir. Bu süreçte askerlik müessesesinin kendisine has yapısı ve özelliğiyle birlikte askerlik hizmetinin gerekleri de göz önünde bulundurulmalıdır."

Kırcalı'nın yapılan düzenlemeler hakkında bilgi vermesinin ardından milletvekilleri teklifin tümü üzerindeki görüşlerini aktarmaya başladı.

Orhan Kırcalı, Milletvekili, AK Parti, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Askeri ceza alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika


Son Dakika

Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sosyal medyayı ayağa kaldıran üç kadının itfaiye aracındaki görüntülerine soruşturma Sosyal medyayı ayağa kaldıran üç kadının itfaiye aracındaki görüntülerine soruşturma Aanholt'a Fenerbahçe'nin talip olması Galatasaraylı taraftarları çıldırttı Aanholt'a Fenerbahçe'nin talip olması Galatasaraylı taraftarları çıldırttı Cinsel saldırıya uğrayan kedi kanlar içinde bulundu! Cinsel saldırıya uğrayan kedi kanlar içinde bulundu! Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 yaralı Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 yaralı Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi! Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi! Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi

Son Dakika Haberleri
15:47 Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 kişi yaralandı
15:47 Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti
15:46 Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı
15:27 Sosyal medyayı ayağa kaldıran üç kadının itfaiye aracındaki görüntülerine soruşturma
15:24 146 ülkeden Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi alınmayacak
15:23 Aanholt'a Fenerbahçe'nin talip olması Galatasaraylı taraftarları çıldırttı
15:20 Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı
15:14 Cinsel saldırıya uğrayan kedi kanlar içinde bulundu!
15:06 Ergin Ataman'ın kızlarından Almanya'ya sert tepki: Bize ırkçılık yapıldı!
14:35 Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi!
Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı         
15:47
Ormanda asılı bulunan kadın, kardeşini arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' demiş Ormanda asılı bulunan kadın, kardeşini arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' demiş         
15:32
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı         
15:21
Ergin Ataman'ın kızlarından Almanya'ya sert tepki: Bize ırkçılık yapıldı! Ergin Ataman'ın kızlarından Almanya'ya sert tepki: Bize ırkçılık yapıldı!         
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı         
14:49
Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı? Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!         
13:56
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı!         
13:34
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi         
11:57
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi         
10:06
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 15:51:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Askeri ceza alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement