Askeri ceza alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Dünyada yaşanan örneklerden de anlaşılacağı üzere disiplinsiz ordular yok olmaya mahkum olduğu gibi güvenliğini ve bekasını sağlayamayan devletler de aynı kaderi yaşamaya mahkum olmuşlardır." dedi.

TBMM Adalet Komisyonunda, Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Bürokrasi hazırlamış, göndermiş ama bakın bürokrasi sadece ve sadece kendi gözlüğüyle, askerse asker gözlüğü ve mantığıyla olaylara bakıyor ama hukuk böyle bir şey değil. Özellikle eşitlik, anayasaya uygunluk denetimi veya hümanizma bunlarda çok farklı gözlerin birlikte değerlendirip birlikte kanun yapmaları gerekiyor." diye konuştu.

Antmen, kanun teklifinin sadece askeri hiyerarşi tarafından hazırlandığını, astı hiç düşünmeyen, sözleşmeli erler ve uzman çavuşları hiç hesaba katmayan hükümlerin bulunduğunu savundu. Kanun teklifinin içinde anti demokratik birçok hüküm olduğunu belirten Antmen, bazı maddelerin ast-üst arasındaki huzuru bozacak nitelikte olduğunu söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, Türkiye'ye ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) güvenlik güçlerinin işlediği suçlar konusunda cezasızlık ve faillerin ortaya çıkarılmamasıyla ilgili çok sayıda kararı olmasına rağmen bu konuda herhangi bir düzenlemenin olmadığını öne sürdü.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, bir yandan devletin, diğer yandan vatandaşın ve toplumun güvenlik altında bulundurulmasının milli güvenliğin sağlanmasıyla mümkün olacağını belirterek, "Bunun için de silahlı kuvvetlerimizin caydırıcı, güçlü ve disiplinli bir yapıya sahip olması elbette gerekmektedir." dedi.

Türkiye'de olduğu gibi dünyada da silahlı kuvvetlerin disiplininin çoğunlukla askeri hizmetlerin niteliğinden kaynaklanan suçları ve cezaları içeren askeri ceza kanunlarının uygulanmasıyla sağlanmaya çalışıldığını dile getiren Öztürk, "Dünyada yaşanan örneklerden de anlaşılacağı üzere disiplinsiz ordular yok olmaya mahkum olduğu gibi güvenliğini ve bekasını sağlayamayan devletler de aynı kaderi yaşamaya mahkum olmuşlardır. Bir ülke için bu nedenle ordusunun disiplinin korunması diğer kurumların disiplininin korunmasından çok daha fazla önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, "Askeri hastanelerin, askeri liselerin kapatılması Türk Silahlı Kuvvetlerine hiçbir katkı sağlamadığı gibi görüşmekte olduğumuz Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de çok büyük fayda sağlamayacağı kanaatindeyiz." dedi. Erel, kanun teklifinde yer alan "asker kişi herkes tarafından yakalanabilir" hükmünü anlamanın mümkün olmadığını ve buranın açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerin görüşmelerine geçildi.