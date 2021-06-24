Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda - Son Dakika

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, askeri ceza alanında düzenlemeler içeren kanun teklifiyle asker şahısların yakalanmasına ilişkin yeni yetkilendirmeler ve TSK'dan çıkarma işlemlerine dair yeni ilkeler getirildiğini, soruşturma izni vermeye yetkili mercilerin belirlendiğini, Yüce Divan'da yargılanacak asker kişilerle ilgili soruşturma usullerinin yeniden şekillendirildiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler devam etti.

Teklifin ikinci bölümü üzerinde partisi adına söz alan İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, teklifte geçen "Asker kişi herkes tarafından yakalanabilir." hükmünü anlamanın mümkün olmadığını, bu durumun büyük sorunları beraberinde getireceğini ileri sürdü.

Soruşturma iznine ilişkin düzenlemeleri eleştiren Erel, "Soruşturma izinleri verilirken siyasi unvan taşıyanlara yetki verilmesi, çeşitli kaygıları da beraberinde getirecektir. Milli Savunma Bakanı ve bakan yardımcısı gibi siyasi unvan taşıyanlara yetki verilmesi siyasallaşmayı doğurabilir. Yetkinin ilgili kuvvet komutanlarına verilmesinin siyasallaşmayı ortadan kaldıracağı fikrindeyiz. Genelkurmay Başkanı dışında kalan kuvvet komutanları hakkındaki soruşturma izninin de Cumhurbaşkanı tarafından değil, Genelkurmay Başkanı'nın iznine bağlı hale getirilmesinin daha uygun olacağı kanaatindeyiz." diye konuştu.

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, yasa teklifiyle halen uygulanmakta olan mevzuatta bulunmayan ancak Askeri Yargıtay içtihatlarıyla şekillenen "askeri suç" ve "sırf askeri suç" kavramlarının tanımlarının yapıldığını belirtti.

Vahapoğlu, "Düzenlemeyle asker şahısların yakalanmasına ilişkin yeni yetkilendirmeler getirilmiş, TSK'dan çıkarma işlemlerine dair yeni ilkeler konulmuş, soruşturma izni vermeye yetkili merciler belirlenmiş, Yüce Divan'da yargılanacak asker kişilerle ilgili soruşturma usulleri yeniden şekillendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, partilerinin İzmir İl Başkanlığına yapılan saldırıyı anımsatarak, konuyla ilgili verdikleri araştırma önergesinin kabul edilmediğini dile getirdi.

Gülüm, bu saldırının bireysel değil örgütlü bir saldırı olduğunu, saldırının sorumlularının ise "çözüm sürecini bitirip savaştan nemalananlar" olduğunu iddia etti.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ise teklifin "torba teklif" şeklinde ele alınmasını doğru bulmadıklarını söyledi. Torba teklifle kanunlardaki bütünlüğün bozulduğunu dile getiren Köse, yıllardır bu konunun konuşulduğunu ancak bu yöntemden vazgeçilmediğini ifade etti.

HDP İzmir İl binasına yapılan saldırıyı hatırlatan Köse, "Normalde emekli amiralleri dört gün gözaltında tutan yargı, 24 saat içinde bu suçun sanığının her türlü soruşturmasını tamamladı, suça azmettirenler varsa onları buldu ya da arkadaki güçleri filan tespit etti, bir gün içinde götürüp cezaevine koydu. Türkiye'de bu normal bir şey midir arkadaşlar? Olacak bir şey midir? Yani yargı bu mudur sizce? Kabul edilebilir bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından teklifini ikinci bölümündeki maddelerin görüşmelerine geçildi.