Askeri Eğitim Sırasında Kaza: 5 Asker Yaralı

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Ankara'daki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladı! Yaralılar Var

Hurdacılık Yapan Adam, "Seni Öldüreceğim" Diyerek Kendisini Tehdit Eden Oğlunu Vurdu