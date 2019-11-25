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Askeri Fabrikalar Hizmet Alımını Yerli Firmalardan Yapacak

6 saat önce

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından "Onaylı Tedarikçi Faaliyetleri" konulu toplantı düzenlendi.

Askeri Fabrikalar Hizmet Alımını Yerli Firmalardan Yapacak, System.String[]

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından "Onaylı Tedarikçi Faaliyetleri" konulu toplantı düzenlendi.


Toplantının açılış konuşmasının yapan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Gümüşcü, Savunma sanayinin millileşmesinin silahlı kuvvetlerin etkinliğinin ve caydırıcılığının artırılmasının, ülkemizin ve gelecek nesillerimizin huzur ve güvenliği için son derece önemli olduğunu söyledi.


Askeri fabrikalarda yerli ve milli ürünlerden daha çok istifade etmek ve alımları yerli üreticilerden gerçekleştirmek için 'Onaylı Tedarikçi Havuzu' oluşturulduğuna değinen Gümüşcü, "Devletimizin son zamanlarda yerli ve milli anlayışla, savunma sanayisinde ciddi çalışmalar yürüttüğünü ve bu hamleler sonunda yerlilik ve millilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıktığını biliyoruz" dedi.


Onaylı Tedarikçi Havuzu'nun da bu yolda atılan çok isabetli bir adım olduğunu ifade eden Gümüşcü, "Bizde işadamları ve sanayiciler olarak daha etkin, yerli ve yenilikçi bir savunma sanayi anlayışıyla elimizden gelen gayretin en iyisini göstermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Bakım Albay Tufan Türkoğlu ise, 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün faaliyetleri hakkında bilgi verdi.


'Onaylı Tedarikçi Havuzu' ile savunma sanayisindeki tedariklerin yerli ve milli sermaye ile yapılmasını amaçladıklarını açıklayan Albay Türkoğlu, "Bu sistem sayesinde uzun soluklu anlaşmalar imzalayarak doğru tedarikçi ve doğru firma ile çalışmak istiyoruz. Bu çalışmada daha çok Kayserili firmalarımızı aramızda görmek isteriz" dedi.


2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü Etüt Proje Bölümünden Özgür Özdemir ise, sistemin işleyişi ve esasları hakkında katılımcılara detaylı bir sunum yaptı. Soru cevap kısmının ardından toplantı sona erdi. - KAYSERİ

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri Sanayi Odası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:09 Kaynak: İHA
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