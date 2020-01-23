Askeri Fabrikalar Tedarik Zinciri Trakya Çalıştayı, Çorlu'da gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Askeri Fabrikalar Tedarik Zinciri Trakya Çalıştayı, Çorlu'da gerçekleştirildi - Son Dakika

Askeri Fabrikalar Tedarik Zinciri Trakya Çalıştayı, Çorlu'da gerçekleştirildi

6 saat önce

Askeri Fabrikalar Tedarik Zinciri Trakya Çalıştayı, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde oda üyesi tedarikçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Askeri Fabrikalar Tedarik Zinciri Trakya Çalıştayı, Çorlu'da gerçekleştirildi, System.String[]

Askeri Fabrikalar Tedarik Zinciri Trakya Çalıştayı, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde oda üyesi tedarikçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.


Trakya Bölgesinde Savunma ve Havacılık Sanayi Yerlileştirme Programlarını yürüten TÜDEP ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Çorlu TSO ev sahipliğinde Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünün, ihtiyaçlarının tedarik edilmesinde yerli ve milli imkanların kullanılması ve işbirliği kanallarının geliştirilmesi ile Stratejik İşbirliği Anlaşmaları ve Onaylı Tedarikçi geliştirme çalışmalarına, üretim ve altyapısı uygun Bölge sanayicilerinin de dahil edilebilmesi için Askeri Fabrikalar Tedarik Zinciri Trakya Buluşmaları Çalıştayı gerçekleştirildi.


Çalıştayda sunumlar, SİA Koordinatörü Milli Savunma Uzmanları; Ahmet Altuğ Karaduman, Aykut Yüksel, Strateji ve İş Geliştirme Uzmanı İsmail Uysal ve Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme SİA Müdürü Yasemin Kaval tarafından gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ

Trakya Bölgesi, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır Görüntüler infial yarattı! Belediye aracıyla köpeği ezdi İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 23:15:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Askeri Fabrikalar Tedarik Zinciri Trakya Çalıştayı, Çorlu'da gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]