Son dakika... ASKERİ GARNİZON OLARAK KULLANILAN 2 BİN 300 YILLIK ANTİK KENT GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK - Son Dakika

AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki, döneminde bölgenin askeri garnizonu olarak kullanılan ve 2 bin 300 yıllık olduğu değerlendirilen Amyzon Antik Kenti'ni gün yüzüne çıkarmak için çalışmalara başlanacağı bildirildi.

Koçarlı'ya 30 kilometre uzaklıkta Mersinbelen Mahallesi yakınlarında dağlık alanda bulunan 2 bin 300 yıllık Amyzon Antik Kenti'nde incelemelerde bulunuldu. Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı AK Parti'li Nedim Kaplan, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız ve bölgedeki mahalle muhtarları, M.Ö. 300 yılında yapıldığı değerlendirilen ve bölgenin savunmasının yapıldığı askeri garnizon olarak bilinen Amyzon Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Bölgede yapılan incelemelerden sonra yapılacak proje ile ilerleyen yıllarda kazı çalışmalarının başlamasının sağlanacağı bildirildi. Restorasyon ve temizlik çalışması sonrası ise bölgenin Koçarlı kültür turizmine açılması planlandığı kaydedildi.

'ÖNEMLİ BİR BÖLGE'

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Amyzon, Alinda ve Alabanda antik kentleri içerisinde kalan bir çeşit garnizon üst noktasıdır. Burası Karya bölgesinde önemli bir nokta. Bizde oluşturduğumuz heyetle birlikte bir çeşit müze incelemesinde bulunduk. Koçarlı'da kültür turizmine katkı sağlayacak nasıl bir çalışma yürütebilir. Bununla ilgili bir ortak akıl bulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımda gerekli inceleme ve gerekli notlarını aldı. Umarım burayla ilgili yakın zamanda duyarlı bir çalışma imkanı buluruz" dedi.

'GELECEK KUŞAKLARA AKTARMANIN GAYRETİ İÇİNDEYİZ'

Koçarlı Belediye Başkanı AK Parti'li Nedim Kaplan ise "M.Ö. 300'lü yıllara dayandığını bildiğimiz tarihi derinliğin o günden bugüne kadar kısmını hem restorasyonunu yaparak hem de gelecekteki kuşaklara aktarmanın gayreti içindeyiz. Bugüne kadar tabiata dayanabilmiş yaklaşık 2 bin 300 yıllık diyebileceğimiz alanda, bugün bir müze incelemesi yaptık. Buraya uygun bir proje ortaya çıkarılır. Birinci amaç, buranın temizliği, restorasyonu ve güvenliğinin sağlanması. İkinci aşamada projesi ve üçüncü aşamada ise kazı çalışmalarının yapılmasını arzu ediyoruz. Koçarlı'nın tanıtımına hem de bölge köylerinin tanıtımına katkı sunmasını istiyoruz" diye konuştu.

'BİR İLK OLACAK'

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız da "Burada şu ana kadar arkeolojik bir kazı çalışması yürütülmedi. Bölgemizde de bir garnizon kenti ile ilgili bir kazı çalışması olmadı. Müze müdürlüğü olarak önümüzdeki yıllarda Amyzon Antik Kenti'ni arkeolojik bir kazı alanına dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu da bir ilk olacak. M.Ö. 300 yıllardan M.S. ise 2'nci yüzyıla kadar kesintisiz hüküm görmüş bir antik kentimiz. Antik kentin amacı askeri garnizon olarak kullanılmasıydı. Buranın amacı bölgedeki antik kentlerin güvenliğini sağlamak için kurulmuş olması. Bu alanda çok sayıda hangarlar var. Bu hangarlar da mühimmat depoları ve askeri amaçlı kullanılmış" dedi.