Askeri geçit töreninde alçak uçan helikopter, panoları yıktı

Endonezya'da askeri geçit töreninde, Rus yapımı Mi-35 tipi helikopter alçak uçuş yapınca, tören alanındaki panolar yıkıldı, afişler havaya uçtu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Endonezya Ulusal Ordusu'nun kuruluşunun 74'üncü yıldönümü kapsamında düzenlenen askeri geçitte, alçaktan uçuş yapan Rus yapımı Mi-35 tipi askeri helikopter, tören için hazırlanan panoları yıktı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, panoları tutan tahtaların düştüğü ve panoların yıkıldığı, ardından da etrafı bir toz bulutunun kapladığı görüldü.

Yerel medya, söz konusu kazada kimsenin yaralanmadığını duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Helikopterin uçuşu

-Panoların yıkılma anı

-Etrafı toz bulutunun kaplaması