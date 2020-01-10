Askeri gemi Mustafa Ertuğrul için Kaş'a demirledi - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde dünya askeri tarihinde ilk defa bir uçak gemisini batırma başarısı gösteren Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve arkadaşlarının anısına etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda ilçede bulunan 'TCG Fırtına' hücum botunu Kaymakam Bülent Karacan ziyaret etti.



Birinci Dünya Savaşı'nda Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul ve silah arkadaşları tarafından 9 Ocak 1917'de Kaş açıklarında demirleyen İngilizlerin uçak gemisi Ben My Chree'nin batırılışının 103'üncü yılı dolayısıyla ilçede anma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 'TCG Fırtına' hücumbotu Kaş Marina'ya demirledi.



Askeri gemiyi ziyaret eden Kaymakam Karacan, "Güçlü ordumuzdan her zaman gurur duyuyoruz. Güçlü ordu, güçlü millet demektir. Türk ordusu, Türk milletinin bağrından, özünden oluşan büyük bir kurumdur" dedi.



Ziyareti sırasında Kaymakam Karacan'a, Deniz Radar Üs Komutanı Deniz Binbaşı Serdar Yıldırım ve Hava Radar Üs Komutanı Yüzbaşı Muhammet Hakan Erkuş da eşlik etti. - ANTALYA