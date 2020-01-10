Askeri gemi Mustafa Ertuğrul için Kaş'a demirledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Askeri gemi Mustafa Ertuğrul için Kaş'a demirledi - Son Dakika

Askeri gemi Mustafa Ertuğrul için Kaş'a demirledi

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde dünya askeri tarihinde ilk defa bir uçak gemisini batırma başarısı gösteren Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve arkadaşlarının anısına etkinlik düzenlendi.

Askeri gemi Mustafa Ertuğrul için Kaş'a demirledi, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde dünya askeri tarihinde ilk defa bir uçak gemisini batırma başarısı gösteren Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve arkadaşlarının anısına etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda ilçede bulunan 'TCG Fırtına' hücum botunu Kaymakam Bülent Karacan ziyaret etti.


Birinci Dünya Savaşı'nda Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul ve silah arkadaşları tarafından 9 Ocak 1917'de Kaş açıklarında demirleyen İngilizlerin uçak gemisi Ben My Chree'nin batırılışının 103'üncü yılı dolayısıyla ilçede anma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 'TCG Fırtına' hücumbotu Kaş Marina'ya demirledi.


Askeri gemiyi ziyaret eden Kaymakam Karacan, "Güçlü ordumuzdan her zaman gurur duyuyoruz. Güçlü ordu, güçlü millet demektir. Türk ordusu, Türk milletinin bağrından, özünden oluşan büyük bir kurumdur" dedi.


Ziyareti sırasında Kaymakam Karacan'a, Deniz Radar Üs Komutanı Deniz Binbaşı Serdar Yıldırım ve Hava Radar Üs Komutanı Yüzbaşı Muhammet Hakan Erkuş da eşlik etti. - ANTALYA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

NATO'dan düşen uçakla ilgili açıklama: İran savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir
Jesse Sekidika, Galatasaray'ı tercih ettiği için mutlu Henry Onyekuru sıtma oldu Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
21:00 Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı - Son Dakika
20:55 "Gamonya: Hayaller Ülkesi" filminin gösterimi yapıldı - Son Dakika
20:54 Fransa'da hükümet ile sendikaların temsilcileri emeklilik reformunda yine anlaşamadı - Son Dakika
20:51 Kozan'da "Aile ve Gençlik Eğitimi" konulu konferans - Son Dakika
20:47 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İHA muhabirlerine ödül - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 21:05:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Askeri gemi Mustafa Ertuğrul için Kaş'a demirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]