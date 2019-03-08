Son Dakika Haberleri: Askeri Gemiler Limandan Ayrıldı

Askeri Gemiler Limandan Ayrıldı

50 dakika önce

Mavi Vatan-19 Tatbikatı kapsamında liman ziyareti gerçekleştiren TCG Oruçreis (F-245) ve TCG Bandırma (502) askeri gemileri Samsun'dan ayrıldı.

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Mavi Vatan-19 Tatbikatı kapsamında liman ziyareti gerçekleştiren TCG Oruçreis (F-245) ve TCG Bandırma (502) askeri gemileri Samsun'dan ayrıldı.

06-08 Mart tarihleri arasında Samsun'da liman ziyareti gerçekleştiren askeri gemiler; 06 Mart Çarşamba ve 07 Mart Perşembe günü 10.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açıldı. İki gün limanda kalan askeri gemiler bu sabah saatlerinde limandan ayrılarak Karadeniz'e açıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:38 Kaynak: İHA

Bandırma, Samsun, Güncel
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