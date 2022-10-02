ASKERİ HELİKOPTER 9 YAŞINDAKİ ASTIM HASTASI ALİ İÇİN HAVALANDI - Son Dakika
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ASKERİ HELİKOPTER 9 YAŞINDAKİ ASTIM HASTASI ALİ İÇİN HAVALANDI

02.10.2022 18:22

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi Kayırlı köyünde fenalaşan ve ambulansla hastaneye götürülen astım hastası Ali Kağan Polat (9), durumunun kötüleşmesi üzerine askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi Kayırlı köyünde fenalaşan ve ambulansla hastaneye götürülen astım hastası Ali Kağan Polat (9), durumunun kötüleşmesi üzerine askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi. Polat'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Pülümür ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Kayırlı köyünde yaşayan Ali Kağan Polat, akşam saatlerinde fenalaştı. Ailenin ihbarıyla köye sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından Polat'ı ambulansla Pülümür Toplum Merkezi'ne getirdi. Kandaki oksijen seviyesinin düşük olduğu belirlenen Polat, buradan da Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuk hastalıkları uzmanlarının müdahalede bulunduğu Polat'ın 71'e düşen oksijen satürasyonu 90'lı seviyelere çıkartıldı. Buradaki müdahaleden sonra da Polat, Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisine alınan Polat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Kayırlı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASKERİ HELİKOPTER 9 YAŞINDAKİ ASTIM HASTASI ALİ İÇİN HAVALANDI - Son Dakika

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