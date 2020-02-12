Askeri helikopter, diyaliz hastası kadın için havalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Askeri helikopter, diyaliz hastası kadın için havalandı - Son Dakika

Askeri helikopter, diyaliz hastası kadın için havalandı

6 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde diyaliz hastası kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde diyaliz hastası kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çatak Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Korulu Mahallesi Sığırcık mezrasının yolu çığ nedeniyle kapandı.

Bu nedenle, diyalize girmesi gereken Nimet Puli'yi hastaneye götüremeyen yakınları, jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Ailenin talebi üzerine Puli için Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter görevlendirildi.

Sabah mezradan alınarak Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı helikopter pistine getirilen Puli, burada bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilerek Çatak Devlet Hastanesine götürüldü.

Puli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Askeri helikopter, diyaliz hastası kadın için havalandı

Jandarma, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

SAĞLIK OCAĞINDA TOKAT KAMERADA
Sahte hesapla mesajlaşıp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü Kendini erkek gibi hisseden kadın, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp alıkoydu Liverpool, Van Dijk'a yıllık 9.4 milyon euro teklif edecek

Son Dakika Haberleri
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 20:02:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Askeri helikopter, diyaliz hastası kadın için havalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]