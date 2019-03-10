Askeri Helikopter Doğum Sancıları Başlayan Hasta İçin Havalandı

Bingöl'de doğum sancıları başlayan kadın, Kara Kuvvetleri Komutanlığının tahsis ettiği helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Bingöl'de doğum sancıları başlayan kadın, Kara Kuvvetleri Komutanlığının tahsis ettiği helikopterle hastaneye ulaştırıldı.



Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Karlıova ilçesi Hasanova köyünde doğum yapmak üzere olan kadının, Bingöl Valiliğinin talebi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle, Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kenan Doğulu ile Boşanma Aşamasına Geldiği Konuşulan Beren Saat'ten Yeni Paylaşım

Almanya'dan Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı: Tutuklanabilirisiniz

Emre Aşık'tan Boşanma Davası Açtığı Eşi Yağmur Aşık'a Ağır Suçlama: Fuhuştan Sabıkalı

Sahibinin Almadığı Valizden 300 Bin Lira Değerinde Uyuşturucu Hap Çıktı