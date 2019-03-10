Son Dakika Haberleri: Askeri Helikopter Doğum Sancıları Başlayan Hasta İçin Havalandı

Askeri Helikopter Doğum Sancıları Başlayan Hasta İçin Havalandı

1 saat önce

Bingöl'de doğum sancıları başlayan kadın, Kara Kuvvetleri Komutanlığının tahsis ettiği helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Askeri Helikopter Doğum Sancıları Başlayan Hasta İçin Havalandı, System.String[]
Bingöl'de doğum sancıları başlayan kadın, Kara Kuvvetleri Komutanlığının tahsis ettiği helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Karlıova ilçesi Hasanova köyünde doğum yapmak üzere olan kadının, Bingöl Valiliğinin talebi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle, Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:21 Kaynak: AA

Bingöl, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kenan Doğulu ile Boşanma Aşamasına Geldiği Konuşulan Beren Saat'ten Yeni Paylaşım Almanya'dan Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı: Tutuklanabilirisiniz

Emre Aşık'tan Boşanma Davası Açtığı Eşi Yağmur Aşık'a Ağır Suçlama: Fuhuştan Sabıkalı Sahibinin Almadığı Valizden 300 Bin Lira Değerinde Uyuşturucu Hap Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 18:43:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Askeri Helikopter Doğum Sancıları Başlayan Hasta İçin Havalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]