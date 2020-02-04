Askeri helikopter, düşük tehlikesi geçiren kadın için havalandı - Son Dakika
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Askeri helikopter, düşük tehlikesi geçiren kadın için havalandı

6 saat önce

SİİRT'in Pervari ilçesinde, düşük tehlikesi geçiren 4 aylık hamile Nurten Uygun (35), köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle bölgeye sevk edilen askeri helikopter ile alındı.

Askeri helikopter, düşük tehlikesi geçiren kadın için havalandı, System.String[]
SİİRT'in Pervari ilçesinde, düşük tehlikesi geçiren 4 aylık hamile Nurten Uygun (35), köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle bölgeye sevk edilen askeri helikopter ile alındı.

Pervari ilçesine bağlı Keskin Köyü'nde yaşayan 4 aylık hamile Nurten Uygun aniden rahatsızlandı.  3 çocuk annesinin düşük tehlikesi geçirdiğini fark eden yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.  Köy yolunun karla kaplı olduğunu öğrenen sağlık görevlileri de durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Bunun üzerine bir helikopter, sağlık görevlilerini alıp, köye götürdü.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan genç kadın, daha sonra helikopter ile Siirt 3'üncü Tugay Komutanlığı'na getirilip, burada hazır bekletilen ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Kesin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


- Pervari
Pervari, Keskin, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:08 Kaynak: DHA
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