Askeri Helikopter Miray Bebek İçin Havalandı
2 saat önce
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde merdivenden düşerek yaralanan 1 yaşındaki Miray Altundal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle kent merkezine sevk edildi.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde merdivenden düşerek yaralanan 1 yaşındaki Miray Altundal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle kent merkezine sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Gökçeada'da oturan ailenin 1 yaşındaki bebekleri Miray Altundal, henüz belirlenemeyen nedenle evlerindeki merdivenden düştü.
Yaşanan olayda bebekte genel vücut travması ve sağ köprücük kemiğinde kırık tespit edildi.
Bunun üzerine bebeğin Çanakkale merkezdeki hastaneye sevkine karar verildi.
Miray Altundal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "SH-70" tipi helikopteriyle Gökçeada'dan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:46 Kaynak: AA
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