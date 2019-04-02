Askeri Helikopter Miray Bebek İçin Havalandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde merdivenden düşerek yaralanan 1 yaşındaki Miray Altundal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle kent merkezine sevk edildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde merdivenden düşerek yaralanan 1 yaşındaki Miray Altundal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle kent merkezine sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Gökçeada'da oturan ailenin 1 yaşındaki bebekleri Miray Altundal, henüz belirlenemeyen nedenle evlerindeki merdivenden düştü.



Yaşanan olayda bebekte genel vücut travması ve sağ köprücük kemiğinde kırık tespit edildi.



Bunun üzerine bebeğin Çanakkale merkezdeki hastaneye sevkine karar verildi.



Miray Altundal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "SH-70" tipi helikopteriyle Gökçeada'dan Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi

Son Dakika! İstanbul'da 3 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak

AK Parti Adayı Birinci Çıktı, MHP İtirazda Bulundu

CHP'li Adayın Başvurusu Kabul Edildi! Sancaktepe El Değiştirebilir