Son Dakika Haberleri: Askeri helikopter, rahatsızlanan hamile kadın için havalandı
Son Dakika Güncel Haber

Askeri helikopter, rahatsızlanan hamile kadın için havalandı

57 dakika önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Askeri helikopter, rahatsızlanan hamile kadın için havalandı, System.String[]
Siirt'in Şirvan ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Şirvan ilçesinin Kapılı köyünde yaşayan 7 aylık hamile Remziye Cengiz aniden rahatsızlandı.
Durumun bildirilmesi üzerine, iç kanama geçirdiği düşünülen Cengiz için Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı yetkilileriyle yapılan görüşme sonucu askeri helikopter tahsis edildi.
112 Acil Servis ekiplerince 3. Komando Tugay Komutanlığına ulaştırılan Cengiz, buradan helikopterle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Cengiz'in yakınları başta Siirt Valisi Ali Fuat Atik olmak üzere destek veren askeri birimlere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:16 Kaynak: AA
Komando, Şirvan, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halk otobüsünde taciz! Kadın yolcu çığlık attı, ortalık bir anda karıştı Beyoğlu'nda bir kadın 3 katlı binadan atlayarak intihar etti Trafikte tartışan kadınlar yumruk yumruğa kavga etti Kendisini aldatan eşini, kızının gözleri önünde vurarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 14:13:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Askeri helikopter, rahatsızlanan hamile kadın için havalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]