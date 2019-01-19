Son Dakika Haberleri: Askeri Helikopter Zorunlu İniş Yaptı

Askeri Helikopter Zorunlu İniş Yaptı

1 saat önce

Askeri helikopter zorunlu iniş yaptıÇORUM - Ankara'dan görev uçuşu için havalanan bir askeri helikopter Çorum'un Sungurlu ilçesine zorunlu iniş yaptı.

Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

ÇORUM - Ankara'dan görev uçuşu için havalanan bir askeri helikopter Çorum'un Sungurlu ilçesine zorunlu iniş yaptı.
İçerisinde bulunan mürettebatla birlikte Ankara'dan Samsun'a göreve gitmek üzere havalanan skorsky tipi helikopter saat 12.20 civarında Koparan mevkiine geldiğinde hava muhalefeti nedeniyle yoluna devam edemedi. Bölgenin dağlık olması nedeniyle Sungurlu'ya dönüş yapan helikopteri ilçe stadyumunda müsabaka olması nedeniyle askeri alan yakınlarında bulunan düzlük bir araziye indirmeyi başaran pilot daha sonra merkezi arayarak araziye zorunlu iniş yaptığını bildirdi.
Helikopterin zorunlu iniş yaptığı bölgede Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 1 saat bölgede kalan helikopter Koparan bölgesinde bulunan sisin dağılmasından sonra tekrar havalanarak Samsun'a hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:29 Kaynak: İHA

Samsun, Ankara, Sungurlu, Helikopter, 3. Sayfa
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