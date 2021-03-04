Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajları - Son Dakika

Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajları

04.03.2021 19:49
Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajları, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, bazı AK Parti yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 9 asker için sosyal medya hesaplarından başsağlığı...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, bazı AK Parti yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 9 asker için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, paylaşımında, " Bitlis'ten gelen acı haber yüreğimize ateş düşürdü. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yüreğimiz Bitlis'ten gelen acı haberle yandı. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Bitlis Tatvan'da helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bitlis'ten gelen acı haberle içimiz yandı. Helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve millete başsağlığı diledi.

AK Parti'den başsağlığı mesajları

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bitlis'te helikopter düşmesi sonucu şehit olan Kahraman Askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımında, "Milletimizin ve kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Altun ve Kalın başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bingöl'den Tatvan'a doğru havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kahraman askerimizin şehadet haberi yüreklerimizi dağladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, mesajında "Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan dokuz askerimize Allah'tan rahmet, keder-dide ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı dört askerimize acil şifalar diliyorum. Acımız büyük. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirmişti.

Fahrettin Altun, AK Parti, Bingöl, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajları - Son Dakika


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