Son Dakika Haberleri: Askeri Helikopterle Hasta Kurtarma Operasyonu

Askeri Helikopterle Hasta Kurtarma Operasyonu

51 dakika önce

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Demirtaş köyünde kar ve yoldaki heyelan nedeniyle köye ulaşamayan 112 acil ekiplerinin yardımına askeri helikopter yetişti.

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Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Demirtaş köyünde kar ve yoldaki heyelan nedeniyle köye ulaşamayan 112 acil ekiplerinin yardımına askeri helikopter yetişti. 2. Ordudan kalkan askeri helikopter ile hasta kurtarma operasyonu yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gerger ilçesine bağlı Demirtaş köyünde tansiyon hastalığı olan Emine Yiğit'in (73), yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Köy yolunun kar ve heyelandan dolayı kapalı olması nedeniyle Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi durumu ilgili yerlere bildirerek hastanın helikopterle alınmasını istedi. Durum üzerine Malatya 2. Ordu Komutanlığından havalanan skorsky tipi askeri helikopter, Demirtaş köyüne giderek Emine Yiğit'in ikamet ettiği evin yakınlarına iniş yaptı. Askeri personeller tarafından taşınarak helikoptere bindirilen Yiğit, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:26 Kaynak: İHA

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