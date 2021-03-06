Askeri helikopterle kurtarılan 4 kişi, emekli orman muhafaza memuru ve torunu ile arkadaşları çıktı - Son Dakika

Askeri helikopterle kurtarılan 4 kişi, emekli orman muhafaza memuru ve torunu ile arkadaşları çıktı

06.03.2021 16:17
Askeri helikopterle kurtarılan 4 kişi, emekli orman muhafaza memuru ve torunu ile arkadaşları çıktı, System.String[]

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, mahsur kaldıkları dağlık alandan askeri helikopterle kurtarılan 4 kişinin bölgede gezerken yollarını kaybeden emekli orman muhafaza memuru ve torunu ile arkadaşları olduğu ortaya çıktı.

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, mahsur kaldıkları dağlık alandan askeri helikopterle kurtarılan 4 kişinin bölgede gezerken yollarını kaybeden emekli orman muhafaza memuru ve torunu ile arkadaşları olduğu ortaya çıktı.

Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı'na dün saat 17.40 sıralarında, Süleler Mahallesi Yayla Çalı mevkisindeki dağlık alanda gezintiye çıkan 4 kişinin mahsur kaldığı bildirildi. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı ile irtibata geçti. Jandarma, AFAD, UMKE, AKUT ekiplerinden oluşan kurtarma timi ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na ait helikopter ile arama- kurtarma operasyonu başlatıldı. Yaklaşık 2 saat sonra ekipler, emekli orman muhafaza memuru Mehmet Emin Çetin (58), torunu Alptuğ Çetin (24) ile torunun arkadaşı Onur Özdağ (34) ve Hakan Gündoğmuş'a (43) ulaştı. Dede-torun ve Özdağ, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınarak, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirildi. Hakan Gündoğmuş ise AFAD ekipleri tarafından araziden indirildi.

YOLLARINI KAYBETMİŞLEROtomobille Mihalıççık ilçesine gezmeye giden Mehmet Emin Çetin, Onur Özdağ, Alptuğ Çetin ve Hakan Gündoğmuş'un araçlarını yolun kenarına bıraktıktan sonra ormanlık alanda yürümeye başladıkları ancak daha sonra yollarını kaybedip, dağlık alandan Süleler Mahallesi'ne inmek isterken kayalık alanda mahsur kaldıkları belirlendi. Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlanan Mehmet Emin Çetin, Onur Özdağ ve Alptuğ Çetin bugün taburcu edildi.

Askeri helikopterle kurtarılan 4 kişi, emekli orman muhafaza memuru ve torunu ile arkadaşları çıktı
Askeri helikopterle kurtarılan 4 kişi, emekli orman muhafaza memuru ve torunu ile arkadaşları çıktı
Askeri helikopterle kurtarılan 4 kişi, emekli orman muhafaza memuru ve torunu ile arkadaşları çıktı
Askeri helikopterle kurtarılan 4 kişi, emekli orman muhafaza memuru ve torunu ile arkadaşları çıktı
Askeri helikopterle kurtarılan 4 kişi, emekli orman muhafaza memuru ve torunu ile arkadaşları çıktı
Askeri helikopterle kurtarılan 4 kişi, emekli orman muhafaza memuru ve torunu ile arkadaşları çıktı
Askeri helikopterle kurtarılan 4 kişi, emekli orman muhafaza memuru ve torunu ile arkadaşları çıktı
Askeri helikopterle kurtarılan 4 kişi, emekli orman muhafaza memuru ve torunu ile arkadaşları çıktı
Askeri helikopterle kurtarılan 4 kişi, emekli orman muhafaza memuru ve torunu ile arkadaşları çıktı
Askeri helikopterle kurtarılan 4 kişi, emekli orman muhafaza memuru ve torunu ile arkadaşları çıktı

Mihalıççık, Eskişehir, Hisarcık, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Askeri helikopterle kurtarılan 4 kişi, emekli orman muhafaza memuru ve torunu ile arkadaşları çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Mesut Özil'in son fotoğrafı taraftarları kahretti! Yıldız futbolcu koltuk değnekleriyle ayakta durabiliyor Sergen Yalçın'ın sık sık hakemleri eleştirmesi Fatih Terim'i kızdırdı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı
Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu         
17:20
Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi         
17:14
Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı         
16:43
Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı         
16:03
Evli ve üç çocuk babası şahıs mezarlıkta ölü bulundu Evli ve üç çocuk babası şahıs mezarlıkta ölü bulundu         
15:50
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?         
14:52
Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar         
13:39
Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı         
11:32
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 17:59:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Askeri helikopterle kurtarılan 4 kişi, emekli orman muhafaza memuru ve torunu ile arkadaşları çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei