Askeri helikopterle kurtarılan 4 kişi, emekli orman muhafaza memuru ve torunu ile arkadaşları çıktı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, mahsur kaldıkları dağlık alandan askeri helikopterle kurtarılan 4 kişinin bölgede gezerken yollarını kaybeden emekli orman muhafaza memuru ve torunu ile arkadaşları olduğu ortaya çıktı.

Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı'na dün saat 17.40 sıralarında, Süleler Mahallesi Yayla Çalı mevkisindeki dağlık alanda gezintiye çıkan 4 kişinin mahsur kaldığı bildirildi. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı ile irtibata geçti. Jandarma, AFAD, UMKE, AKUT ekiplerinden oluşan kurtarma timi ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na ait helikopter ile arama- kurtarma operasyonu başlatıldı. Yaklaşık 2 saat sonra ekipler, emekli orman muhafaza memuru Mehmet Emin Çetin (58), torunu Alptuğ Çetin (24) ile torunun arkadaşı Onur Özdağ (34) ve Hakan Gündoğmuş'a (43) ulaştı. Dede-torun ve Özdağ, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınarak, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirildi. Hakan Gündoğmuş ise AFAD ekipleri tarafından araziden indirildi.

YOLLARINI KAYBETMİŞLEROtomobille Mihalıççık ilçesine gezmeye giden Mehmet Emin Çetin, Onur Özdağ, Alptuğ Çetin ve Hakan Gündoğmuş'un araçlarını yolun kenarına bıraktıktan sonra ormanlık alanda yürümeye başladıkları ancak daha sonra yollarını kaybedip, dağlık alandan Süleler Mahallesi'ne inmek isterken kayalık alanda mahsur kaldıkları belirlendi. Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlanan Mehmet Emin Çetin, Onur Özdağ ve Alptuğ Çetin bugün taburcu edildi.