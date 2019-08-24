Son Dakika Haberleri: Askeri helikopterler 17 kişiyi kurtardı
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Askeri helikopterler 17 kişiyi kurtardı

37 dakika önce

Samsun'un Terme ilçesinde selde mahsur kalan 17 vatandaş, askeri helikopterle sel bölgesinden kurtarıldı.

Askeri helikopterler 17 kişiyi kurtardı, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde selde mahsur kalan 17 vatandaş, askeri helikopterle sel bölgesinden kurtarıldı.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "23-24 Ağustos 2014 tarihlerinde Samsun'un Terme ilçesini etkileyen sağanak yağışlar sonrası meydana gelen su taşkınları sonucunda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak maksadıyla görevlendirilen Silahlı Kuvvetlerimize ait arama kurtarma helikopteri ile 17 vatandaşımız kurtarılarak bölgeden tahliye edilmiştir" denildi. - SAMSUN

Samsun, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:53 Kaynak: İHA
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