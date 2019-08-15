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Askeri heyet, Akçakale sınırında

25 dakika önce

Güvenli Bölge uygulamasına ilişkin ABD ile Türk askeri heyetlerinin Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması görüşmeleri kapsamında askeri heyet, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Askeri heyet, Akçakale sınırında, System.String[]

Güvenli Bölge uygulamasına ilişkin ABD ile Türk askeri heyetlerinin Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması görüşmeleri kapsamında askeri heyet, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı.
ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığında askeri heyetin gelişi öncesi sınır hattındaki Akçakale'de hareketlilik oldu. Şanlıurfa yönünden öğle saatlerinde gelen askeri heyet, güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye ulaştı. Askeri heyet, günlerdir ABD ile Türk askeri heyetlerinin görüşmeler yürüttüğü 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı.
Kimlerin yer aldığı öğrenilemeyen askeri heyetin, ABD'li Korgeneral Twittiy ve beraberindekiler ile güvenli bölge ve Müşterek Harekat Merkezi ile ilgili görüşmeler yapacağı belirtildi.
BİRÇOK KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI
Öte yandan ABD ve Türk askeri heyetleri arasında 4 gündür süren görüşmelerde Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapısının önemli ölçüde tamamlandığı belirtildi. Görüşmelerde güvenli bölge uygulamasının kapsamı ve işleyişi, ABD ve Türk askerlerinin yürüteceği faaliyetler ile koordinasyon konularında uzlaşı sağlandığı kaydedildi. İki ülke arasında anlaşma sağlanamayan tek konu olan 'güvenli bölge'nin, Türkiye sınırına derinliğinin ABD'nin isteği olan 15, Türkiye'nin ısrar ettiği 32 kilometre olmasına yönelik belirsizliğin de üst düzey askeri heyetlerin görüşmesinde karara bağlanabileceği öne sürüldü.

Görüntü Dökümü
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-Heyetin bulunduğu araçlar
-Araçların karakola girişi
-Hazan Kırmızıtaş anons
-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 96 MB

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ Kamera: Mustafa KANLI-ŞANLIURFA-DHA)

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Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:28 Kaynak: DHA
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