Son Dakika Haberleri: Askeri heyet, Akçakale sınırında (2)
Son Dakika Güncel Haber

Askeri heyet, Akçakale sınırında (2)

16 dakika önce

ABD VE TÜRK ASKERLERİNDEN SINIRDA İNCELEME Güvenli bölge için devam eden görüşmeler çerçevesinde, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan ABD ve Türk askerleri, saat 16.00'da, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'ndan çıkarak, güvenlik önlemleri altında sınır hattına geldi.

Askeri heyet, Akçakale sınırında (2), System.String[]

ABD VE TÜRK ASKERLERİNDEN SINIRDA İNCELEME
Güvenli bölge için devam eden görüşmeler çerçevesinde, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan ABD ve Türk askerleri, saat 16.00'da, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'ndan çıkarak, güvenlik önlemleri altında sınır hattına geldi. Müşterek Harekat Merkezi için çalışmalarını sürdüren iki ülkenin askeri yetkilileri, incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var
Fuhuş ağı kuran ABD'li milyarder Epstein'in evinde kadın elbiseli Bill Clinton tablosu bulundu FIFA kokartlı ilk Türk kadın hakem Lale Orta: Süper Kupa maçının hakemi gayet başarılıydı HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 16:51:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Askeri heyet, Akçakale sınırında (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]