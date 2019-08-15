Askeri heyet, Akçakale sınırında (2)
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ABD VE TÜRK ASKERLERİNDEN SINIRDA İNCELEME Güvenli bölge için devam eden görüşmeler çerçevesinde, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan ABD ve Türk askerleri, saat 16.00'da, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'ndan çıkarak, güvenlik önlemleri altında sınır hattına geldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:34 Kaynak: DHA
ABD VE TÜRK ASKERLERİNDEN SINIRDA İNCELEME
Güvenli bölge için devam eden görüşmeler çerçevesinde, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan ABD ve Türk askerleri, saat 16.00'da, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'ndan çıkarak, güvenlik önlemleri altında sınır hattına geldi. Müşterek Harekat Merkezi için çalışmalarını sürdüren iki ülkenin askeri yetkilileri, incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.
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