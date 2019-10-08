Son Dakika Haberleri: Askeri ikmal aracının devrilmesi sonucu şehit olan asker memleketine uğurlandı
Son Dakika Yerel Askeri ikmal aracının devrilmesi sonucu şehit olan asker memleketine uğurlandı

Askeri ikmal aracının devrilmesi sonucu şehit olan asker memleketine uğurlandı

50 dakika önce

Askeri ikmal aracının devrilmesi sonucu şehit olan asker memleketine uğurlandıHAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerin naaşı, törenle defnedilmek üzere Bursa'ya uğurlandı.

Askeri ikmal aracının devrilmesi sonucu şehit olan asker memleketine uğurlandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerin naaşı, törenle defnedilmek üzere Bursa'ya uğurlandı.

Çukurca ilçesindeki Işıklı Üs Bölgesinden Kavuşak Üs Bölgesine ikmal faaliyeti icra eden aracın dün devrilmesi sonucu Piyade Er Muhammet Emin Kotanoğlu şehit olmuştu. Şehit Kotanoğlu için Hakkari Fatih Kışlasında uğurlama töreni düzenlendi. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından Hakkari İl Müftü Vekili Osman Doğan tarafından dua yapıldı. Yapılan duanın ardından Şehit Muhammet Emin Kotanoğlu'nun naaşı defnedilmek üzere Bursa'ya uğurlandı.

Şehit uğurlama törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şube Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, Hakkari Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Emrullah Kaya, Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, polis, askeri erkan ile kurum amirleri katıldı.

Askeri ikmal aracının devrilmesi sonucu şehit olan asker memleketine uğurlandı

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:47 Kaynak: İHA
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