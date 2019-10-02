Son Dakika Haberleri: Askeri kamuflaj desenli "Mekik kelebeği" Konya'da görüldü
Son Dakika Güncel Haber

Askeri kamuflaj desenli "Mekik kelebeği" Konya'da görüldü

1 saat önce

Konya'da bir esnaf tarafından bulunan ve nadir görülen türlerden olduğu belirtilen askeri kamuflaj desenli "Mekik kelebeği" koruma altına alındı.

Askeri kamuflaj desenli

Konya'da bir esnaf tarafından bulunan ve nadir görülen türlerden olduğu belirtilen askeri kamuflaj desenli "Mekik kelebeği" koruma altına alındı.

Konya'da Anadolu Sanayi'sinde işyeri olan bir esnafın dünyada ve Türkiye'de ender rastlanan "Mekik kelebeği" bulduğunu haber vermesi üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese gitti.

Askeri kamuflaj deseniyle dikkat çeken kelebeği teslim alan milli parklar görevlileri, Selçuklu Belediyesi'nin kurduğu Konya Tropikal Kelebekler Vadisi'ndeki yetkililere teslim etti.

İri boy ve renkli, uzun ince kanatları ve hızlı kanat çırpmasıyla dikkat çeken Mekik kelebeği, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.

Türkiye, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkswagen Türkiye birimini kurdu
Otomotiv devi Volkswagen Manisa'da şirket kurdu Fildişi Sahili uyruklu genç kız, Adana'da yakayı ele verdi Yeni iPhone modelleri 18 Ekim'de Türkiye'de satışa sunulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:32:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Askeri kamuflaj desenli "Mekik kelebeği" Konya'da görüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]