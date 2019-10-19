Son Dakika Haberleri: Askeri kamuflaj giyen imam, cemaatle birlikte Mehmetçiğe selam gönderdi
Son Dakika Güncel Askeri kamuflaj giyen imam, cemaatle birlikte Mehmetçiğe selam gönderdi

Askeri kamuflaj giyen imam, cemaatle birlikte Mehmetçiğe selam gönderdi

1 saat önce

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, cami imamı, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak için askeri kamuflaj giyerek namaz kıldırdı.

Askeri kamuflaj giyen imam, cemaatle birlikte Mehmetçiğe selam gönderdi, System.String[]

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, cami imamı, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak için askeri kamuflaj giyerek namaz kıldırdı.

Göçmenler Camii'ndeki haftalık yatsı namazı buluşmasına, Gençlik Kulübü üyesi gençler ve vatandaşlar katıldı. İmam Hacı Ahmet Rauf Atalay da namazı askeri kamuflaj giyerek, kıldırdı. Namazın ardından, Mardin'in Derik ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından yola tuzaklanan patlayıcının, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 2016 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sedat Yıldız'ın babası Fahri Yıldız tarafından 'Barış Pınarı Harekatı' şehitleri için mevlit okutuldu.

İmam Atalay tarafından okunan mevlidin ardından tüm şehitler ve sınır ötesindeki askerlerin muzaffer olması için dua edildi. Cemaat daha sonra Mehmetçiğe selam durdu.


Barış Pınarı Harekatı, Toprakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:54 Kaynak: DHA
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