Askeri Kargo Uçağının İnişi Sırasında Lastiği Patladı

Bandırma'dan kalkarak Atatürk Havalimanına gelen C160 tipi askeri kargo uçağının inişi sırasında lastiği patladı.

Bandırma'dan kalkarak Atatürk Havalimanına gelen C160 tipi askeri kargo uçağının inişi sırasında lastiği patladı. Pistte kalan uçak nedeniyle uçuşlar bir süre diğer pistten yapılırken, uçağın kaldırılmasıyla birlikte uçuşlar normale döndü.



Bandırma'dan kalkan HVK1225 kuyruk numaralı C160 Tipi askeri kargo uçağı İstanbul Atatürk Havalimanına 18.30'da piste indiği sırada tekeri patladı. Pistte kalan uçak kurtarılmaya çalışılırken, kısa süreli pist uçuşlara kapatıldı. Uçağın çekilmesi sırasında iniş ve kalkışlar diğer pistten yapıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından uçak askeri meydana götürüldü. Çekilme işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber iniş ve kalkışlara kapatılan pist, hava trafiğine açıldı. - İSTANBUL

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