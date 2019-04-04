Son Dakika Haberleri: Askeri Kaynaklar, F-35'lerin Teslim Süreciyle İlgili ABD ile Bütün Koordinasyonların ve Pilotların...

Askeri Kaynaklar, F-35'lerin Teslim Süreciyle İlgili ABD ile Bütün Koordinasyonların ve Pilotların...

2 saat önce

Askeri kaynaklar, F-35'lerin teslim süreciyle ilgili ABD ile bütün koordinasyonların ve pilotların eğitiminin devam ettiğini bildirdi.

Askeri Kaynaklar, F-35'lerin Teslim Süreciyle İlgili ABD ile Bütün Koordinasyonların ve Pilotların..., System.String[]
Askeri kaynaklar, F-35'lerin teslim süreciyle ilgili ABD ile bütün koordinasyonların ve pilotların eğitiminin devam ettiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:24 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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