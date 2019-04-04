Askeri Kaynaklar, F-35'lerin Teslim Süreciyle İlgili ABD ile Bütün Koordinasyonların ve Pilotların...
2 saat önce
Askeri kaynaklar, F-35'lerin teslim süreciyle ilgili ABD ile bütün koordinasyonların ve pilotların eğitiminin devam ettiğini bildirdi.
Askeri kaynaklar, F-35'lerin teslim süreciyle ilgili ABD
ile bütün koordinasyonların ve pilotların eğitiminin devam ettiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:24 Kaynak: AA
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