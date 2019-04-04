Askeri Kaynaklar, İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyaretine İlişkin "Yönergede Yer Alan Hususlara Aykırı...
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Askeri kaynaklar, İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin "Yönergede yer alan hususlara aykırı hareket edilmesi nedeniyle törenin insicamının bozulması ve Anıtkabir'in saygınlığına gölge düşürülmesi rahatsızlık yaratan husus olmuştur.
Askeri kaynaklar, İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin "Yönergede yer alan hususlara aykırı hareket edilmesi nedeniyle törenin insicamının bozulması ve Anıtkabir'in saygınlığına gölge düşürülmesi rahatsızlık yaratan husus olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:18 Kaynak: AA
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