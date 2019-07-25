Askeri kaynaklar, S-400'lerin ikinci grup sevkiyatının da Ankara'ya yapılmasının beklendiğini...
22 dakika önce
Askeri kaynaklar, S-400'lerin ikinci grup sevkiyatının da Ankara'ya yapılmasının beklendiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:03 Kaynak: AA
Askeri kaynaklar, S-400'lerin ikinci grup sevkiyatının da Ankara
'ya yapılmasının beklendiğini belirtti.
G-20 zirvesiyle ilgili gündemi sarsacak iddia: Erdoğan, Trump'ı hem övdü hem de tehdit etti Mansur Yavaş'tan şirket yöneticilerine istifa çağrısı: Aç değilsiniz, açıkta değilsiniz Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'in iddiasına yanıt: Evine gelen boksörleri yayınlamasını bekliyoruz Son Dakika! MSB'den S-400 ve Patriot açıklaması