Askeri kaynaklar, TSK tarafından Rasulayn ve Telabyad'da her türlü tedbirin alındığını gören...
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Askeri kaynaklar, TSK tarafından Rasulayn ve Telabyad'da her türlü tedbirin alındığını gören Suriyelilerin süratle o bölgelere döndüğünü bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:02 Kaynak: AA
Askeri kaynaklar, TSK tarafından Rasulayn ve Telabyad'da her türlü tedbirin alındığını gören Suriyelilerin süratle o bölgelere döndüğünü bildirdi.
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