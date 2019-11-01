Son Dakika Haberleri: Askeri kaynaklar, Türk-Rus ortak devriyesinin Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30...
Son Dakika Güncel Askeri kaynaklar, Türk-Rus ortak devriyesinin Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30...

Askeri kaynaklar, Türk-Rus ortak devriyesinin Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30...

6 saat önce

Askeri kaynaklar, Türk-Rus ortak devriyesinin Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasında yürütüldüğünü bildirdi.

Askeri kaynaklar, Türk-Rus ortak devriyesinin Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30..., System.String[]

Askeri kaynaklar, Türk-Rus ortak devriyesinin Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasında yürütüldüğünü bildirdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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