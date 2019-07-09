Son Dakika Haberleri: Askeri konvoy Ceylanpınar'a ulaştı
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Askeri konvoy Ceylanpınar'a ulaştı

24 dakika önce

ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkarılan tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcılarının arlarında bulunduğu askeri konvoy, dün gece geç saatlerde Ceylanpınar ilçesine ulaştı.

Askeri konvoy Ceylanpınar'a ulaştı, System.String[]
ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkarılan tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcılarının arlarında bulunduğu askeri konvoy, dün gece geç saatlerde Ceylanpınar ilçesine ulaştı.
Çok sayıda araç ve personelden oluşan askeri konvoy, dün gece geç saatlerde ilçeye giriş yaptı. Geniş güvenlik önlemleri arasında ilçeye ulaşan askeri konvoyun 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Suriye sınırındaki hudut karakollarında konuşlandırılacağı öğrenildi.

- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:28 Kaynak: DHA
Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel
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