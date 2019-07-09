Askeri konvoy Ceylanpınar'a ulaştı
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ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkarılan tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcılarının arlarında bulunduğu askeri konvoy, dün gece geç saatlerde Ceylanpınar ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:28 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkarılan tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcılarının arlarında bulunduğu askeri konvoy, dün gece geç saatlerde Ceylanpınar
ilçesine ulaştı.
Çok sayıda araç ve personelden oluşan askeri konvoy, dün gece geç saatlerde ilçeye giriş yaptı. Geniş güvenlik önlemleri arasında ilçeye ulaşan askeri konvoyun 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Suriye
sınırındaki hudut karakollarında konuşlandırılacağı öğrenildi.
- Şanlıurfa
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