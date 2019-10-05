Son Dakika Haberleri: Askeri midibüs ile tır çarpıştı: 15 yaralı
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Askeri midibüs ile tır çarpıştı: 15 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tırın çarpışması sonucu 15 asker yaralandı.

Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tırın çarpışması sonucu 15 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun Taşlı Höyük mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 63 KS 840 plakalı askeri midibüs aynı istikamette seyreden A.B. yönetimindeki 01 BH 895 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan midibüsteki 15 asker olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Askeri midibüs ile tır çarpıştı: 15 yaralı

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:10 Kaynak: AA
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