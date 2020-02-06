Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'de 3 köyü geri aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'de 3 köyü geri aldı - Son Dakika

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'de 3 köyü geri aldı

26 dakika önce

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Beşşar Esed rejiminin Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını ihlal ederek İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ele geçirdiği yerleşimleri kurtarmak için başlattıkları operasyonda 3 köyü geri aldı.

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Beşşar Esed rejiminin Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını ihlal ederek İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ele geçirdiği yerleşimleri kurtarmak için başlattıkları operasyonda 3 köyü geri aldı.

Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar ile rejim güçleri arasında İdlib'in doğusu ile güneydoğusunda yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Muhalifler İdlib'in güneydoğusundaki Serakib ilçesine bağlı Neyreb ve Dadih köyleri ile doğusundaki Kerratin köyü ile tepesini rejim güçlerinden aldı.

Söz konusu operasyonda, rejim güçlerinden bir tank ve bir zırhlı personel taşıyıcı ile 23 mm uçaksavar ele geçiren muhalifler, bir tank ile iki adet çok namlulu roketatarı imha etti.

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'de 3 köyü geri aldı

Beşşar Esed, Astana, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:03 Kaynak: AA
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