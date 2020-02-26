Askeri nakliye uçakları ile Van'a ve Ağrı'ya sahra hastaneleri gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Askeri nakliye uçakları ile Van'a ve Ağrı'ya sahra hastaneleri gönderildi - Son Dakika

Askeri nakliye uçakları ile Van'a ve Ağrı'ya sahra hastaneleri gönderildi

12 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait iki nakliye uçağı ile Van ve Ağrı'ya ulaştırıldığını açıkladı.

Askeri nakliye uçakları ile Van'a ve Ağrı'ya sahra hastaneleri gönderildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait iki nakliye uçağı ile Van ve Ağrı'ya ulaştırıldığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait iki nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerini Ankara'dan Van ve Ağrı'ya ulaştırdı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Ağrı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
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