Askeri nakliye uçakları ile Van'a ve Ağrı'ya sahra hastaneleri gönderildi - Son Dakika

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Askeri nakliye uçakları ile Van'a ve Ağrı'ya sahra hastaneleri gönderildi
12 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait iki nakliye uçağı ile Van ve Ağrı'ya ulaştırıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait iki nakliye uçağı ile Van ve Ağrı'ya ulaştırıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait iki nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerini Ankara'dan Van ve Ağrı'ya ulaştırdı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
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