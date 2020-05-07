Askeri nakliye ve tanker uçakları Kayseri'de göreve hazırlanıyor - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki önemli birçok uçağın bakım ve modernizasyonunu yapan Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, tanker uçağı KC-135 ve nakliye uçağı CN-235'lerin de bakımlarını üstlenerek göreve hazır hale getiriyor.

"Uçan kale" olarak bilinen A400M ve dünya literatüründe "Herkül" olarak adlandırılan C-130'ların bakım ve onarımlarını gerçekleştirme kabiliyetine sahip Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, "CASA" olarak bilinen CN-235 ile tanker uçağı KC-135'leri Hava Kuvvetleri için göreve hazırlıyor.

Dünyada en büyük CN-235 filosuna sahip Türkiye'nin envanterindeki 58 uçağın bu zamana kadar 113 kez bakımını yapan fabrika, taktik anlamda kullanılan en küçük nakliye uçaklarının 6 yılda bir ihtiyaç duyduğu bakımlarını 60 iş gününde tamamlıyor.

Fabrika, 4 turbofan motorlu, uzun menzilli, yüksek irtifa ve yüksek hızda uçma yeteneğine sahip, ana görevi savaş uçaklarına yakıt ikmali olan, Boeing tarafından üretilen ve dünyada sadece dört ülkede bulunan KC-135'lerin bakımlarını da yaparak dünya havacılık sektöründe adından söz ettirmeyi başarıyor.

Fabrika Bakım Seviyesi Bakım ve Tadilat Atölyeleri Amiri Oktay Sazak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan 7 KC-135 uçağının bakımı hakkında bilgi verdi.

Tanker uçaklarının "depo seviyesi" denilen bakımlarını yaptıklarını belirten Sazak, "ABD ve Türkiye bu uçakların ana kabiliyet merkezleri ve bu anlamda çok fazla bakım onarım merkezi yok. Büyük bakım kapsamında birçok şeyi yapabiliyoruz. Modifikasyonlar, modernizasyonlar, yapısal büyük parça değişimleri gibi birçok şeyi bu aşamada kendi kabiliyetlerimizle hiçbir dış desteğe ihtiyaç duymadan rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz." diye konuştu.

Bakım 145 iş günü sürüyor

Uçak üzerinde uyguladıkları çok büyük kabiliyetlerinin de olduğunu vurgulayan Sazak, iki kanadı birbirine bağlayan ana yapısal elemanların değişim işlemlerini hiçbir dış desteğe ihtiyaç duymadan kendi imkanlarıyla tüm uçaklarda başarıyla tamamladıklarını dile getirdi.



Sazak, KC-135'lerin bakımının 145 iş günü sürdüğünü anlatarak, şunları kaydetti:



"Bu bakım kapsamında, bakım girişinde uçağın durumunu anlamaya yönelik sıcak keşif kontrollerini yapıyoruz. Ondan sonra uçağımızı hangara alıp büyük kumanda elemanlarını, yatay ve dikey kuyruğu sökerek yıkama öncesi hazırlıklarını yapıyoruz. Ondan sonra uçağın genel yıkamasını yaparak tamamıyla boyasını söküyoruz. Boyasını söktükten sonra ilgili iş kartları gereği uçağın soğuk keşif işlemleri dediğimiz detaylı kontrollerini yapıyoruz. Bu kontroller sonucunda tespit edilen aksaklıkları gideriyoruz. Aksaklıkların paralelinde bakım onarım işlemlerini yapıyoruz. Bakım onarım yapılıp tespit edilen bütün aksaklıklar giderildikten sonra uçağımızın montaj işlemlerini yaparak hangar içi fonksiyon kontrollerini gerçekleştiriyoruz ve uçağı tekrar boya hangarına veriyoruz."

Boya ve markalama işlemleri tamamlandıktan sonra motor çalıştırma ve uçuş hattı fonksiyon kontrollerini yaparak uçağın bakım işlemlerini tamamladıklarını belirten Sazak, "Uçuş ekibinin tecrübe uçuşu yaparak uçağın faaliyetini bildirmesini takiben uçağımızı birliğine teslim etmiş oluyoruz." dedi.