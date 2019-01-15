Son Dakika Haberleri: Askeri Okul Sınavına Hazırlanan Cemile, Kazada Öldü (2)

Askeri Okul Sınavına Hazırlanan Cemile, Kazada Öldü (2)

36 dakika önce

TOPRAĞA VERİLDİAydın'ın Efeler ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Cemile Vural (18) için cenaze töreni yapıldı.

Askeri Okul Sınavına Hazırlanan Cemile, Kazada Öldü (2), System.String[]
TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın'ın Efeler ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Cemile Vural (18) için cenaze töreni yapıldı. Tepecik Mahalle Camii'ndeki törene; Efeler Bağımsız Belediye Başkanı Mesut Özakcan, babası Cüneyt Vural ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kızının tabutunun yanından ayrılmayan baba Cüneyt Vural, taziyeleri kabul etti. Yağmurlu havada, öğlende kılınan cenaze namazının ardından Cemile Vural, Tepecik Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Burhan CEYHAN/AYDIN,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:55 Kaynak: DHA

Tepecik, Aydın, Efeler, Güncel
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