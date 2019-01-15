Askeri Okul Sınavına Hazırlanan Cemile, Kazada Öldü (2)
36 dakika önce
TOPRAĞA VERİLDİAydın'ın Efeler ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Cemile Vural (18) için cenaze töreni yapıldı.
TOPRAĞA VERİLDİ Aydın
'ın Efeler
ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Cemile Vural (18) için cenaze töreni yapıldı. Tepecik
Mahalle Camii'ndeki törene; Efeler Bağımsız Belediye Başkanı Mesut Özakcan
, babası Cüneyt Vural ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kızının tabutunun yanından ayrılmayan baba Cüneyt Vural, taziyeleri kabul etti. Yağmurlu
havada, öğlende kılınan cenaze namazının ardından Cemile Vural, Tepecik Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Burhan CEYHAN/AYDIN,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:55 Kaynak: DHA
5 Dil Bilen Teyzenin Yeteneği, Kendisine Mikrofon Uzatan Muhabiri Şaşırttı
Son Dakika! Benzin ve Motorinden Sonra LPG'ye de Zam Geldi
Almanya, Toll Collect Şirketini Kalıcı Olarak Millileştirecek
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in Devlet Bahçeli ile Fotoğrafındaki Photoshop Sosyal Medyayı Salladı