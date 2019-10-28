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Askeri operasyonlar bu şekilde izleniyor

1 saat önce

Askeri operasyonlar bu şekilde izleniyorVahdet AYAZ, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, dün DEAŞ lideri ve kurucusu Ebubekir el-Bağdadi'nin, ABD ordusu tarafından yapılan operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.

Askeri operasyonlar bu şekilde izleniyor

Vahdet AYAZ, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, dün DEAŞ lideri ve kurucusu Ebubekir el-Bağdadi'nin, ABD ordusu tarafından yapılan operasyonda öldürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Trump, bu operasyonu canlı olarak izlediğini de aktardı. Başkan Trump'ın, bu operasyonu yüksek teknoloji ürünü kameralar ve aktarım sitstemi ile kurmayları ile birlikte canlı olarak izlerken fotoğrafı da yayınlandı.

DEAŞ'ın lideri ve kurucusu Ebubekir el-Bağdadi, ABD ordusunun düzenlediği operasyonla dün Suriye'nin İdlib kentinde öldürüldü. ABD Başkanı Donald Trump ise düzenlediği basın toplantısında Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğrularken, operasyonu anbean takip ettiğini dile getirdi. Uzmanlardan alınan bilgilere göre, operasyonda görev alan askerlerin miğferlerinde bir kamera ve operasyon sırasında kullandıkları piyade tüfeklerinde bir adet 'kodlayıcı' bulunuyor. Askerlerin kasklarında bulunan kameraya alınan görüntüler, piyade tüfeğinde bulunan kodlayıcı vasıtasıyla askeri algoritmalar ile şifrelenerek, operasyon bölgesine yakın bir yerde kurulan yayın araçlarına aktarılıyor. Ardından, bu görüntüler, uydu yada baz istasyonları üzerinden internet vasıtasıyla komuta merkezine iletiliyor. Görüntülerin askeri algoritmalarla şifrelenmesinin sebebinin, dışarıdan hiçbir kaynağın, kayda alınan görüntülere ulaşamaması ya da herhangi bir şekilde ele geçirememesi olduğu söyleniyor.

Askeri operasyonlar bu şekilde izleniyor

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 05:22 Kaynak: DHA
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