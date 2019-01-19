Son Dakika Haberleri: Askeri Personele İlk Yardım Bilinçlendirme Eğitimi Verildi

Askeri Personele İlk Yardım Bilinçlendirme Eğitimi Verildi

40 dakika önce

Şuhut İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, İlçe Jandarma Komutanlığı kurum personellerine yönelik ilk yardım bilinçlendirme eğitimi verildi.

Askeri Personele İlk Yardım Bilinçlendirme Eğitimi Verildi, System.String[]
Şuhut İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, İlçe Jandarma Komutanlığı kurum personellerine yönelik ilk yardım bilinçlendirme eğitimi verildi.

Eğitime, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Mükerrem Gökçe ve kurum personelleri katıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen ilk yardım bilinçlendirme eğitimi proğramında temel ilkyardım eğitimi' kapsamında genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi ele alındı. Temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:45 Kaynak: İHA

Jandarma, Şuhut, Güncel
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