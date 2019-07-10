Son Dakika Haberleri: Askerî personele iş güvenliği eğitimi
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Askerî personele iş güvenliği eğitimi

28 dakika önce

Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Savunma Bakanlığı Bursa Asker alma Bölge Başkanlığı personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Askerî personele iş güvenliği eğitimi, System.String[]
Osmangazi Belediyesi, Bursa, Güncel
Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Savunma Bakanlığı Bursa Asker alma Bölge Başkanlığı personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Osmangazi Belediyesi, hizmet içi eğitim programlarının yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlara da iş sağlığı ve güvenliği konusunda destek veriyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nde görevli iş güvenliği uzmanı Merve Akkaya tarafından 4 gün süre ile Milli Savunma Bakanlığı Bursa Asker alma Genel Müdürlüğü Bölge Başkanlığı çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi programı düzenlendi. Askeri personele iş kazası sebepleri, hukuki sonuçları ve çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler verildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:54 Kaynak: İHA
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