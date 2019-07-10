Askerî personele iş güvenliği eğitimi
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Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Savunma Bakanlığı Bursa Asker alma Bölge Başkanlığı personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.
Osmangazi Belediyesi Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:54 Kaynak: İHA
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Milli Savunma Bakanlığı Bursa
Asker alma Bölge Başkanlığı personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.
Osmangazi Belediyesi, hizmet içi eğitim programlarının yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlara da iş sağlığı ve güvenliği konusunda destek veriyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nde görevli iş güvenliği uzmanı Merve Akkaya
tarafından 4 gün süre ile Milli Savunma Bakanlığı Bursa Asker alma Genel Müdürlüğü Bölge Başkanlığı çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi programı düzenlendi. Askeri personele iş kazası sebepleri, hukuki sonuçları ve çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler verildi. - BURSA
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