Son Dakika Haberleri: Askeri Personellere Fetö/pdy Operasyonu: 19 Gözaltı

Askeri Personellere Fetö/pdy Operasyonu: 19 Gözaltı

1 saat önce

Askeri personellere FETÖ/PDY operasyonu: 19 gözaltıVAN - Van merkezli KKTC ile değişik illerde yapılan operasyonda, aralarında 14 muvazzaf askerin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Askeri personellere FETÖ/PDY operasyonu: 19 gözaltı

VAN - Van merkezli KKTC ile değişik illerde yapılan operasyonda, aralarında 14 muvazzaf askerin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem imamların, örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personelle deşifre olmamak için kullandıkları ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerinin Van'daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyesi olan 14 muvazzaf, 4 ihraç ve 1 eski askeri personele yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; 25 Aralık 2018 günü Van merkezli Ankara, Antalya, İzmir, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Siirt, Gaziantep, Giresun, Konya, Malatya, Çanakkale, Kahramanmaraş, Kırklareli, Diyarbakır, Hakkari ve Siirt illeri ile KKTC'de yapılan eşzamanlı operasyonda, 19 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve adli makamlara çıkarılan 9 muvazzaf, 2 ihraç ve 1 eski personel olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs adli kontrol kararı ile serbest kalırken, 5 muvazzaf ve 2 ihraç edilen personel ise tutuklanmıştır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:49 Kaynak: İHA

Kıbrıs, Van, 3. Sayfa
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