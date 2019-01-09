Askeri Servise Bombalı Saldırı Davasında Ağırlaştırılmış Müebbet ve 154'er Yıl Hapis Cezası

Sancaktepe'de askeri personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında gerçekleştirilen ve 6'sı asker 9 kişinin yaralandığı bombalı saldırı davasında 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 154'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sancaktepe'de askeri personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında gerçekleştirilen ve 6'sı asker 9 kişinin yaralandığı bombalı saldırı davasında 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 154'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Sancaktepe'de askeri personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında gerçekleştirilen ve 6'sı asker 9 kişinin yaralandığı bombalı saldırı davası karara bağlandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar İrfan Kılıç ve Şaban Uslu hazır bulundu. Tutuklu sanık Mehmet Akif Uslu'nun cezaevinden SEGBİS ile bağlandığı duruşmada tutuksuz sanık Abdulbaki Uslu ile sanık avukatları da yer aldı. Sanıkların son savunmalarını yapmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.



Mahkeme, sanıklar İrfan Kılıç ve Mehmet Akif Uslu'yu PKK terör örgütü üyesi olmak ve devletin birliğini, bütünlüğünü bozmaya teşebbüs suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Mahkeme heyeti, sanıklar İrfan Kılıç ve Mehmet Akif Uslu'yu bombalı saldırıda 6'sı asker 9 kişinin yaralanması yönünden ve patlayıcı madde bulundurmak suçlarından da hapse mahkum etti. Sanıkları her bir kişi için kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 16'şar yıl olmak üzere 144'er yıl, patlayıcı madde bulundurmaktan ise 10'ar yıl olmak üzere toplamda 154'şer yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Şaban Uslu, Abdulbaki Uslu ve Umut Uslu hakkında örgüt üyeliği ve örgüte yardım suçlarından her türlü şüpheden uzak delil elde edilmediğinden beraatlerine karar veren mahkeme heyeti, firari bir sanığın ise dosyasının ayrılmasına hükmetti. - İSTANBUL

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