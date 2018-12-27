Son Dakika Haberleri: Askeri Sevkiyat

Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Tekirdağ'dan trenle yola çıkan askeri konvoy, Gaziantep'e ulaştı.

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Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Tekirdağ'dan trenle yola çıkan askeri konvoy, Gaziantep'e ulaştı.


Tekirdağ'dan 26 vagona yüklenen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), askeri araçlar ve personel, İslahiye ilçesindeki Fevzipaşa Garı'na geldi.


Destek amaçlı konvoyun Diyarbakır'a gittiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:28 Kaynak: AA

Gaziantep, Suriye, Tekirdağ, Güncel
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