Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Tekirdağ'dan trenle yola çıkan askeri konvoy, Gaziantep'e ulaştı.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla Tekirdağ
'dan trenle yola çıkan askeri konvoy, Gaziantep
'e ulaştı.
Tekirdağ'dan 26 vagona yüklenen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), askeri araçlar ve personel, İslahiye
ilçesindeki Fevzipaşa
Garı'na geldi.
Destek amaçlı konvoyun Diyarbakır
'a gittiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:28 Kaynak: AA
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