Askeri Sevkıyatlar Sürüyor
20 dakika önce
Askeri sevkıyatlar sürüyorKİLİS - Kilis'in Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkıyatlar sürüyor.
Askeri sevkıyatlar sürüyor
KİLİS - Kilis
'in Suriye
sınırındaki birliklere askeri sevkıyatlar sürüyor.
Doğu ve batı illerinden gelen askeri araçların Kilis'in Suriye sınırındaki karakollara sevkıyatlar devam ediyor. Askeri sevkıyatlar aralıklarla, devem ettiği Kilis'te sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor. Sınır hattına sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:59 Kaynak: İHA
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