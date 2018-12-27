Son Dakika Haberleri: Askeri Sevkıyatlar Sürüyor

Askeri Sevkıyatlar Sürüyor

20 dakika önce

Askeri sevkıyatlar sürüyorKİLİS - Kilis'in Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkıyatlar sürüyor.

Askeri sevkıyatlar sürüyor

KİLİS - Kilis'in Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkıyatlar sürüyor.
Doğu ve batı illerinden gelen askeri araçların Kilis'in Suriye sınırındaki karakollara sevkıyatlar devam ediyor. Askeri sevkıyatlar aralıklarla, devem ettiği Kilis'te sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor. Sınır hattına sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:59 Kaynak: İHA

Suriye, Kilis, 3. Sayfa
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